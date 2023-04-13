Посол РФ заявил, что США препятствуют прибытию спецборта Лаврова

Министр иностранных дел России планирует принять участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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США вновь злоупотребляют правами принимающей стороны и препятствуют участию российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в заседании Совбеза ООН. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам российского дипломата, как передает РИА Новости, Белый дом тянет время с согласованием прибытия спецборта Лаврова.

«Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета», - заявил Антонов.

Кроме того американские власти не выдали визы сопровождающим лицам, а также журналистам.

«Невыдача - нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН», - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совбеза ООН и намерена обсудить на международной площадке ситуацию на Ближнем Востоке и снижение рисков при экспорте вооружений. Предполагалось, что ряд заседаний пройдут под председательством Сергея Лаврова.