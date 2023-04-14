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Четверть россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых, согласно опросу

Анастасия Бобылева
05:46 14.04.2023
15% респондентов ответили, что предпочитают искать врачей ближе к дому, а 12% обращают внимание на отзывы в интернете.
Четверть россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых, согласно опросу
© Фото: Friso Gentsch dpa Globallookpress
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Совместный опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» показал, что около четверти россиян выбирают врачей по рекомендациям знакомых или близких. Результаты опроса приводит RT.

При этом около 15% предпочитают искать врачей ближе к дому или работе, а 12% смотрят отзывы в интернете и ориентируются на них.

Также 10,7% респондентов ответили, что ходят в районную поликлинику и не выбирают врачей, 9,1% обращают внимание на мнение других врачей о коллегах. Чуть реже специалиста выбирают по стоимости, еще реже по времени посещения - чтобы оно было удобно пациенту.

«28% россиян рассказали, что у них есть негативный опыт лечения, поэтому теперь они выбирают докторов очень трепетно», - отмечается в исследовании.

Признаками профессионализма для россиян являются прежде всего квалификация (29%), а также большой опыт работы (25%) и плотная запись на прием (12%). Возраст врача 39% респондентов назвали признаком опытности, а 36% заявили, что возраст не имеет значения.

В опросе приняли участие 1222 граждан старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к президенту РФ Владимиру Путину. Оказалось, что 79,1% респондентов доверяют лидеру страны.

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