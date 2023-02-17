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Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 79,1% россиян

Елизавета Потейчук
12:55 17.02.2023
Работа российского лидера на посту получила одобрение 76% граждан.
Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 79,1% россиян
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
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Более 79% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Кроме того, его деятельность получила одобрение 76% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, непосредственное доверие российскому лидеру выразили 79,1% опрошенных. Не согласились с ними 16,7% россиян. Не одобряют работу президента 14,3% респондентов.

Ранее, по данным опроса ФОМ, стало известно, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 75% россиян, 77% тогда посчитали, что он хорошо работает на своем посту.

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