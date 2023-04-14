Экономист Рубини, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о коллапсе в США
Известный американский ученый-экономист Нуриэль Рубини, профессор Нью-Йоркского университета, дал опасный прогноз для банковской системы США. Своими наблюдениями Рубини поделился с Fox Business.
«США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию», - приводит РИА Новости слова эксперта.
Причина предстоящего кризиса, по мнению Рубини, в незащищенности кредитной деятельности региональных банков, которые работают с малым и средним бизнесом. Из-за краха Silicon Valley Bank региональным банкам придется усложнить процедуру кредитования, что, как считает эксперт, приведет к кредитному кризису.
«Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки. Мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы», - заключил Рубини.
Аналитик подчеркнул, что «самое худшее еще впереди».
В научном мире прогнозы Рубини считаются авторитетными. Среди сбывшихся его предсказаний - глобальный экономический кризис 2008 года.
Ранее Рубини заявил о приближении периода стагфляции на Западе и акцентировал особое внимание на экономические проблемы в Британии и Германии.