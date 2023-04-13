Военные делегации стран СНГ обсудили объединенную систему ПВО

Также было уделено внимание военному и военно-техническому сотрудничеству.

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Охрану воздушного пространства над странами СНГ обсудили военные делегации, которые приехали в Самарканд. Речь, в частности, шла о совершенствовании объединенной системы ПВО. Были затронуты и вопросы двустороннего сотрудничества.

Как подчеркнул замглавкома российских ВКС Юрий Грехов, единая противовоздушная оборона в современных реалиях как никогда показывает свою необходимость.

«Одобрены предложения по проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск (сил), выделенных в состав объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, в 2023 году. Особое внимание в ходе заседания Координационного комитета было уделено перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», - сказал Грехов.

Ранее в Минобороны России рассказали об идущих боях за центр Артемовска. В частности, штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вытеснять противника, их поддерживают подразделения ВДВ, они действуют на флангах и блокируют переброску украинских резервов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.