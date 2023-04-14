В стране и мире Украинские боевики выпустили 14 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР Ирина Елагина По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики трижды за сутки обстреливали Троицкое и Рубежное. © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинские боевики подвергли массированному обстрелу два населенных пункта в ЛНР в четверг 13 апреля. По данным представительства ЛНР в СЦКК, атаке боевики использовали ракеты HIMARS. Первый обстрел был зафиксирован около семи часов вечера. «В 19.10 обстрел по городу Рубежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (восемь ракет). В 19.20 по населенному пункту Троицкое (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», - сообщил Telegram-канал представительства. Около восьми часов вечера в четверг произошел повторный обстрел города Рубежное с применением РСЗО HIMARS: украинские боевики выпустили еще четыре снаряда. Ранее сообщалось, что при обстреле боевиками Новой Каховки в Херсонской области погиб случайный прохожий. Экспертное мнение и аналитика