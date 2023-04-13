В стране и мире Один человек погиб в результате обстрела националистами Новой Каховки Алексей Курильченко Минометный снаряд упал возле здания школы в центре города. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли из минометов город Новая Каховка в Херсонской области. Под огнем оказалась центральная часть города. Один из снарядов упал возле здания школы. В результате погиб случайный прохожий. К месту трагедии прибыли медики. Ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из орудий калибра НАТО. По данным главы администрации города Дмитрия Шевченко, один человек погиб, 14 получили ранения. Экспертное мнение и аналитика