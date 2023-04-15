До десяти часов в полете: боевая работа БПЛА «Москит» в зоне СВО

«Москиты» ведут воздушную разведку, помогают артиллерии нанести прицельные удары по врагу, а также «глушит» сотовые телефоны противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипаж запускает в небо беспилотник «Москит». Он поднимется на заданную высоту две тысячи метров, чтобы обнаружить скопление живой силы противника.

«Москит» видит свою жертву за километры. Он ведет воздушную разведку. Беспилотник обеспечивает прицельные удары нашей артиллерии и выявляет, где базируются пункты националистов, «глушит» их телефоны.

Радиус действия «глушилок» составляет несколько километров. Управление полетом происходит в машине, которая тщательно замаскирована от глаз противника.

Уникальность комплекса состоит в том, что операторы могут одновременно запускать четыре беспилотника и управлять ими. На экранах отражается, где обнаружена живая сила противника. Координаты получают и отправляют артиллерии для нанесения удара.

За время спецоперации «Москиты» стали надежными помощниками. Они не раз выявляли авианаводчиков, разведывательно-диверсионные группы, позиции корректировщиков огня украинской артиллерии.

Операторы все держат под контролем. Если произойдет нештатная ситуация, нужно срочно принять меры и возвратить беспилотник в целости и сохранности для успешной посадки. Контролируется «Москит» с помощью панели управления, где отображены все его органы: высота полета, работа двигателя, скорость, метеоусловия.

У «Москита» необычная для беспилотников расцветка. Корпус покрыт маскировочными цветами, чтобы быть более незаметными.

Весит такая «птичка» более 10 килограммов. Как и в «Орлане», для запуска используется катапульта. Экипаж настраивает БПЛА перед полетом, на это уходит 10-15 минут.

Летает беспилотник со скоростью до 120 км/ч, как Фрегат - самая быстрая тропическая птица в мире. А пробыть в воздухе способен до десять часов. Приземляется беспилотник с помощью парашюта.

Кадры работы БПЛА «Москит» смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее российский Су-27 не допустил пересечение границы РФ немецким самолетом Р-3С «Орион». Немецкий военный самолет совершил разворот и не нарушил госграницу России.