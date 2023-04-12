Российский Су-27 не допустил пересечение границы РФ немецким самолетом Р-3С «Орион»

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Над Балтийским морем российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к госгранице воздушную цель. По данным Национального центра управления обороной, для опознавания цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии», - сообщили в ведомстве.

Впоследствии иностранный военный самолет был развернут от границы России, ее нарушение не зафиксировано. Истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

В январе российский экипаж Су-27 также сопроводил Р-3С «Орион» ВМС Германии над акваторией Балтийского моря.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.