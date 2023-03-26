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Бойцы расчета «Гиацинта-С» показали, как разносят позиции боевиков в окрестностях Кременной

Валентин Гвоздев
02:14 26.03.2023
Самоходная пушка «Гиацинт-С» со 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами является отличным контраргументом для батарей и минометов националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Окрестности Кременной, здесь ежедневно штурмовые группы десантников развивают наступление на позиции националистов. Продвижение штурмовиков огнем поддерживают артиллеристы.

Дороги на линии боевого соприкосновения предъявляют высокие требования к проходимости транспорта, который должен по ним ездить, поэтому на позиции артиллеристов добраться можно на военном «Урале».

Позиции артиллеристов отлично замаскированы, различить укрытую сосновыми ветками многотонную машину съемочная группа «Звезды» сумела, лишь когда подошла к ней практически вплотную. Причем с получением цели этот камуфляж снимается в считанные секунды.

Грохот выстрела в лесу расходится на многие километры. Пороховые газы, вырываясь из ствола, пригибают молодую поросль. Так в кременских лесах расцветают «Гиацинты».

Самоходная пушка «Гиацинт-С» со 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами - прекрасный контраргумент для вражеских батарей и минометов. Работают артиллеристы по противнику каждый день.

Под прицелом артиллеристов - не только пехота. Мощь 152-миллиметровых пушек используют для уничтожения любых целей. За раз расчеты выпускают, как правило, по 2, 4 или 10 снарядов, в зависимости от характера цели. Также каждый раз машина меняет огневую позицию.

«В последнее время активная работа, подавляем живую силу, укрепрайоны, минометы - работаем по ним», - заявил командир расчета с позывным «Марадона».

Едва боевая машина возвращается с задания, бойцы тут же пополняют боекомплект. Следующая задача может прийти в любой момент, и чтобы расчет мог выполнить ее с максимальной точностью и скоростью, бойцы внимательно следят за состоянием как орудия, так и снарядов.

«Юбка вот эта чтоб была чистой, если грязный будет - то выстрела не произойдет», - сказал номер расчета с позывным «Физик».

Бои под Кременной сейчас идут в режиме «нон-стоп», штурмовики планомерно выдавливают националистов из леса. Артиллерии в этой работе отведена особая роль, пока работают они, боевики киевского режима не могут и головы поднять, и благодаря их уверенным действиям наступление не останавливается.

Ранее позывной «Донбасс» рассказал, как расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» сокрушают позиции боевиков в зоне СВО. В ходе ведения контрбатарейной борьбы расчеты 152-миллиметровых пушек наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии вооруженных формирований украинских националистов, удаленным от линии боевого соприкосновения, а также по укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам радикалов.

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