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Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста до с 62 до 64 лет. Вместе с тем он отклонил требование левых партий о проведении референдума по указанной реформе. Об этом сообщает Franceinfo.

Также Совет отверг пункт о введении штрафов для предприятий, которые отказываются трудоустраивать французов старше 55 лет. Отмечено, что президент Франции Эммануэль Макрон должен подписать закон о пенсионной реформе в течение двух дней.

Ранее протестующие против пенсионной реформы ворвались в штаб-квартиру LVMH в Париже. На прошлой неделе манифестанты захватывали офис одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний. Это была уже 12 национальная акция против пенсионной реформы.