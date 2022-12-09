Центробанк РФ открыл территориальные учреждения в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области

До этого в ЦБ заявили о намерении утвердить меры по упрощенному кредитованию жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Центральный банк России открыл территориальные учреждения в Луганской и Донецкой Народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом свидетельствует дополненный на сайте регулятора раздел под названием «Территориальные учреждения».

Ранее стало известно, что Центробанк может утвердить меры по упрощенному кредитованию жителей Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также руководителями Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким о вступлении новых территорий в состав РФ.