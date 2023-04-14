МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с порошком

Мария Захарова сообщила, что конверты были адресованы военному атташе и его помощникам.

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В министерство иностранных дел России обратилось посольство Финляндии в Москве после получения миссией трех конвертов с неизвестным порошком. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что конверты переданы в правоохранительные органы.

«При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными», - приводит слова Захаровой сайт МИД РФ.

По словам дипломата, конверты были адресованы военному атташе и его помощникам.

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