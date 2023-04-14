Путин подписал закон об ужесточении наказания за проникновение на объекты силовых ведомств

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В России за самовольное проникновение на охраняемый объект есть риск получить не только штраф до пяти тысяч рублей, но и до 40 часов обязательных работ или же арест до пяти суток. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Исходя из текста документа, поправки вносятся в статью 20.17 административного кодекса. Теперь за самовольное проникновение на охраняемый объект Росгвардии, МЧС, Службы внешней разведки, органов Федеральной службы безопасности, системы МВД, учреждений уголовно-исполнительной системы РФ либо на объекты, отнесенные к ведению органа власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, устанавливается штраф в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 40 до 60 часов или административный ареста на срок до 10 суток.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета. Согласно норме, повестки могут быть продублированы в электронном виде. Также они могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.