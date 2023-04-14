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Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов

Елизавета Потейчук
20:14 14.04.2023
До этого уголовно-правовая защита краснокнижных растений и грибов законом не регламентировалась.
Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, которые занесены в Красную книгу России или охраняются международными договорами России.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, в уголовном кодексе РФ появилась новая статья, максимальное наказание по которой может составлять до девяти лет лишения свободы со штрафом до трех миллиона рублей. Ранее уголовно-правовая защита краснокнижных растений и грибов законом не регламентировалась. Ответственность устанавливалась только по факту незаконного уничтожения, добычи и оборота краснокнижных особо ценных диких животных и водных биоресурсов.

Ранее «Звезда» показала, как москвичка поселила в сталинке диких краснокнижных котов. Хищников изъяли сотрудники межрайонной прокуратуры.

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