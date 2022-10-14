Искусственные джунгли: москвичка поселила в сталинке диких краснокнижных котов

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В Москве три амурских лесных кота обитали в многоэтажке. Хищников изъяли сотрудники межрайонной прокуратуры. Питомцы делили жилплощадь вместе со своей хозяйкой. Последнюю общество краснокнижных животных вполне устраивало, а вот соседей пугало.

Вся квартира в искусственных лианах, перевязанных веревкой ветках, а на них резвятся краснокнижные амурские дикие коты. Две самки и самец жили в неестественных условиях в обычной сталинке. Вместе с лесными кошками ютился еще и енот. Хозяйкой хищников заинтересовалась прокуратура.

В окнах обычного дома на 5-м Войковском проезде воссозданы практически стволы дальневосточных елей. Такой зоопарк местная жительница устроила для проходящих мимо людей.

Кто-то действительно и не против - любовались дикими кошками, выбирая маршрут именно мимо этого дома. А кто-то наоборот, относился к экзотическим соседям с опаской, допуская, что если такие коты сбегут, то случайная встреча с ними может оказаться непредсказуемой.

По кадрам из соцсетей видно, что с кошками постоянно играли, пытались создать условия, приближенные к вольеру зоопарка. Но, как выяснилось, у хозяев документов на краснокнижных хищников нет. С журналистами владельцы разговаривать отказались, а сотрудникам прокуратуры рассказали, что купили диких животных во Владивостокском Сафари-парке. Теперь амурских котов забрали и отправили в центр передержки, где будет оценено их состояние здоровья.

Какова дальнейшая судьба одомашненных диких кошек, смотрите в сюжете Катерины Радомской.