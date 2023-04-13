Протестующие против пенсионной реформы ворвались в штаб-квартиру LVMH в Париже

У задержанных полицейские нередко находят опасные предметы, в том числе и ножи, но обыскать каждого невозможно.

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Стычки, слезоточивый газ, водометы... Все попытки полиции разогнать протестующих против пенсионной реформы во Франции безуспешны. Люди выходят на улицы, чтобы надавить на Конституционный совет, который уже завтра может признать принятие реформы законной, либо отказать властям в ее проведении.

По оценкам полиции, количество протестующих по всей стране может превысить 600 тысяч. Толпа поглощает площади крупных городов. Например, полицейским не удалось оттеснить протестующих в Рэне с центральных улиц. Попытки полиции сдержать толпу только злят манифестантов. В Париже против спецназа они активно используют пиротехнику.

У задержанных полицейские нередко находят опасные предметы, в том числе и ножи, но обыскать каждого невозможно, люди приносят смеси горючих жидкостей. В лучшем случае горят поддоны, но достается и машинам, оставленным на центральных улицах легкомысленными хозяевами.

Ожидалось, что в акции протеста в Париже, примут участие не более 70 тысяч человек. Но манифестантов становилось все больше, и правоохранители всерьез опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля. Эта ночь, как говорят протестующие, станет решающей.

«Мы надеемся, что в Конституционном совете найдутся умные люди, которые скажут: “Ну, во Франции что-то происходит. Мы должны найти выход, мы должны выйти из этого кризиса. Макрон словно взял канситру бензина и только разжигает наше пламя”», - сказал житель Парижа Фабьен Вильдье.

Несколько протестующих дежурят и у самого Конституционного совета.

Несмотря на запрет властей на проведение акций протеста, у здания перед входом - баррикада из мусорных баков. Именно на помойку, по мнению протестующих, стоит отправить закон, который повышает возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Причем, мусорные заграждения не только здесь, но и на многих парижских улицах. Уборщики снова отказались выходить на работу. Как и учителя.

Лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона и его пенсионной реформы разносятся и в здании парижской штаб-квартиры компании Louis Vuitton. Его протестующие захватили для демонстрации отношения к тем, кто, по их мнению, далек от народных проблем. На прошлой неделе манифестанты захватывали офис одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний. Это уже 12 национальная акция против пенсионной реформы. Бастуют все: и учителя, и уборщики, и те, кто работает на транспорте, например, железнодорожники. Они провели съезд у Лионского вокзала - одного из крупнейших в Париже.

Эмануэль Макрон на происходящее публично не реагирует. В своих соцсетях сегодня, например, он восхищается экономическим сувернитетом Европы, который обсуждает даже с нейросетью после недавнего провального визита в Нидерланды. Во время его выступления в Гааге протестующие развернули плакат с надписью: «Президент насилия и лицемерия».

Парламент спорный законопроект не одобрил, но его приняли в обход решения депутатов. И хотя французским законодательством предусмотрен такой механизм, доверие к власти людей такой поворот событий подорвал очень сильно. Так что от завтрашнего решения Конституционного совета зависит очень многое. И для тех, кто страной руководит, и для тех, кому эта власть по идее должна служить.