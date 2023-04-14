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На СФ завершились командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО

18:44 14.04.2023
Учения прошли под руководством командующего Северным флотом Александра Моисеева. Был осуществлен 91 вылет 40 летательных аппаратов с шести аэродромов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Северный флот завершил командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО. Об этом сообщает Минобороны России. 

«В ходе практических действий, проводимых в рамках командно-штабного учения по управлению авиацией и войсками ПВО, был осуществлен 91 вылет 40 летательных аппаратов с шести аэродромов. Были выполнены десятки учебно-боевых упражнений», - говорится в сообщении.

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности морской экономической деятельности России и безопасности ее морских коммуникаций - таких, как Севморпуть. 

Были отработаны вопросы перебазирования воздушных судов на оперативные аэродромы, включая те, что расположены на арктических архипелагах Северного Ледовитого океана, а также вывод из-под удара авиатехники с аэродромов постоянного базирования. Военнослужащие отработали противолодочные действия, а также обеспечение воздушного десанта морских пехотинцев и спасательные операции.

Кроме того, флотская авиация отработала взаимодействие с дальней авиацией и кораблями, а войска ПВО отражали условный массированный ракетно-авиационный удар. 

Руководство учений положительно оценило готовность командования и штабов различных уровней к боевым действиям и разрешению кризисных ситуаций. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весь Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках внезапной проверки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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