Глава Роскосмоса Борисов анонсировал создание сверхтяжелой ракеты-носителя в России

По словам Юрия Борисова, на создание ракеты уйдет 8-10 лет.

© Фото: ТРК "Звезда"

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что в 2024 году в России будет запущен процесс создания сверхтяжелой ракеты-носителя. Причем такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«У меня есть поручение президента создавать этот носитель начиная со следующего года. Дай Бог», - отметил Борисов в рамках Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе (МКФ) «Циолковский» в Калуге.

Вместе с тем глава Роскосмоса подчеркнул, что на разработку ракеты уйдет 8-10 лет.

Напомним, в День космонавтики, 12 апреля, глава Роскосмоса Юрий Борисов встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Глава государства в ходе встречи с Борисовым указал на важность освоения космоса для человечества.