В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина

© Фото: ТРК "Звезда"

В Мариуполе было совершено покушение на начальника полиции города Михаила Москвина. Как сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики, представитель силовиков жив, но получил контузию.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, в нескольких метрах от Москвина взорвался автомобиль. После взрыва начальник полиции получил легкую контузию. Других подробностей инцидента не сообщается.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Неизвестный человек заложил под машину руководителя взрывчатку - момент закладки запечатлела камера видеонаблюдения.