Путин поздравил причастных к космической отрасли с Днем космонавтики

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Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с Днем космонавтики. Об этом он заявил в ходе встречи с главой госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым.

«Сегодня, 12 апреля, наш разговор не может не начаться с поздравлений в ваш адрес, в адрес всех, кто работает в космической отрасли, даже шире - всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности. Хочу пожелать всему огромному вашему коллективу успехов в освоении космоса. Мы все время говорим о том, что это чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня», - заявил Путин.

Ранее Юрий Борисов поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником. Руководитель госкорпорации подчеркнул значимость достижений предшественников в освоении космического пространства и перечислил современные вызовы и задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой.