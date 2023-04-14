Опубликованы кадры молниеносного ограбления банка в Великих Луках

Неизвестный с пистолетом напал на офис Сбербанка в торговом комплексе «Апельсин».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мужчина в медицинской маске и капюшоне вошел в отделение банка прямо перед закрытием, затем подошел к сотруднице и достал пистолет. Злоумышленник потребовал отдать ему все деньги из кассы.

Чтобы удостовериться, что забрал все, грабитель перелез через стол и лично проверил кассу. Сообщается, что он забрал с собой около 85 тысяч рублей. Полиция возбудила дело о разбое.

В марте прошлого года мужчина пытался ограбить банк в Москве с муляжом гранаты. Вор требовал у сотрудников миллион рублей, в противном случае он грозился взорвать устройство.