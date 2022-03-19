«Я постоянно взрываю всех»: росгвардейцы задержали пытавшегося ограбить банк в Москве мужчину с муляжом гранаты

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который пришел в отделение одного из банков на юге столицы с предметом в руках, похожим на гранату. Неизвестный требовал у сотрудников учреждения миллион рублей, а в случае невыполнения его требований обещал взорвать механизм.

«В дежурную часть поступила информация, что в отделение финансового учреждения на Липецкой улице зашел неизвестный и, угрожая сотрудникам и посетителям, стал требовать деньги. На место незамедлительно были направлены экипажи Росгвардии. В ходе переговоров с правонарушителем росгвардейцы обратили внимание на то, что граната является муляжом», - отметили в ведомстве.

Вскоре мужчину задержали и обезвредили сотрудники вневедомственной охраны. В результате происшествия никто не пострадал, а злоумышленник для дальнейшего разбирательства был передан полиции.

«Я теперь постоянно взрываю всех, минирую. Я не понимаю, зачем», - говорит задержанный.

В конце февраля в Санкт-Петербурге вблизи легендарного крейсера «Аврора» обнаружили подозрительного вида предмет. Специалисты осмотрели потенциально опасный объект и пришли к выводу, что он представляет собой безвредную гранату для игры в страйкбол.