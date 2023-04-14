ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в участии в батальоне имени Челебиджихана*

© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух граждан Украины, которых подозревают в участии в «Крымско-татарском батальоне им. Номана Челебиджихана»* (признан в РФ террористической организацией).

По данным ведомства, подозреваемые имели возможность добровольно покинуть нацбатальон, однако о не сообщали о таком намерении в правоохранительные органы. Украинцы продолжили осуществлять преступную деятельность. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В марте в Крыму также был задержан боевик украинского нацбата имени Челебиджихана*. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 ст. 208 УК РФ, наказание по которой предполагает до 15 лет лишения свободы.

*«Крымско-татарском батальоне им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.