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В Крыму задержан боевик украинского нацбата имени Челебиджихана*

Елизавета Потейчук
12:00 13.03.2023
Несмотря на возможность выйти из состава группировки, мужчина продолжил в ней преступную деятельность, добавили в ведомстве.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Крыму украинца, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. В ведомстве указали, что в 2016 году мужчина вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»* (запрещен в РФ).

«При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», - цитирует РИА Новости сообщение УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Отмечено, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 УК РФ, наказание по которой предполагает до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ РФ задержала мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинских боевиков. По данным следствия, задержанный приобрел медикаменты и амуницию, а также установил контакты с людьми, которые были готовы помочь ему добраться до Украины.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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