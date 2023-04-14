The Guardian: Конгресс США разрабатывает санкции против связанных с правительством Орбана политиков

Согласно изданию, под ограничения могут попасть бывшие чиновники и сторонники венгерского правительства, а также те, кто связан с партией ФИДЕС.

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Американский конгресс разрабатывает санкции против политиков, которые связаны с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его партией. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В издании говорится, что под ограничения могут попасть бывшие чиновники и сторонники правительства Венгрии, которые связаны с партией ФИДЕС. Отмечается, что данное предложение готовится еще с 2022 года и может быть представлено в Конгрессе США в следующем месяце на фоне ухудшения отношений Венгрии и Соединенных Штатов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осадил американского посла за вмешательство во внутренние дела страны. Посол США Дэвид Прессман критиковал позицию Венгрии по санкциям против Российской Федерации.