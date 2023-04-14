Белорусские летчики освоили в РФ новые способы применения специальных боеприпасов

Изучение способов применения спецбоеприпасов входило в курс доподготовки по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.

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Летчики Вооруженных сил Белоруссии в учебном центре ВКС России освоили новые способы применения специальных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов», - говорится в сообщении.

Программа эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25 также касалась и инженерно-технического состава ВВС и войск ПВО Белоруссии. Она включала теоретический курс и практические занятия. Ее вели опытные российские инструкторы.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что белорусские военнослужащие освоили программу доподготовки в полном объеме и выразили уверенность, что новые знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.