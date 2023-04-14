Путин на совещании Совбеза предложил обсудить информационную безопасность
Президент отметил, что данный вопрос является чрезвычайно важным для безопасности РФ.
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы информационной безопасности. Российский лидер отметил важность данного вопроса.
«В нашей повестке дня сегодня вопрос важный в условиях сегодняшнего дня, чрезвычайно важный. Речь идет о информационной безопасности России. Начнем работу», - заявил Путин.
Ранее Путин в ходе расширенного заседания Совета безопасности обсудил вопросы обеспечения правопорядка и восстановление новых регионов России. В обсуждении принимали участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и главы новых регионов страны.