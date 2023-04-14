Песков заявил, что сроков проведения прямой линии с Путиным пока нет
В Кремле ожидают, что мероприятие состоится в этом году.
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Точных сроков проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока нет, но ожидается, что она состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ожидаем, что состоится (в этом году. - Прим. ред.), сроков пока точных нет, будем ориентировать», - сказал Песков журналистам.
Ранее Песков сообщал, что время проведения прямой линии зависит от графика Путина. Представитель Кремля отметил, что у российского лидера очень насыщенное расписание.