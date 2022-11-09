В Кремле заявили, что даты «Прямой линии» зависят от графика Путина

Как отметил пресс-секретарь президента, у Путина сейчас насыщенный график, и даты «Прямой линии» зависят от него.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что время проведения «Прямой линии» с российским лидером Владимиром Путиным зависит от графика последнего. Его расписание сейчас очень насыщенное.

«Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем», - ответил Песков журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента поделился впечатлениями от недавней поездки в Луганск. Его впечатлили люди, работающие в непростых условиях в этом городе.