В стране и мире Тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни Ян Брацкий В последнее время Анатолий Лысенко сильно болел. © Фото: Александр Натрускин, РИА Новости Читайте нас на: Известный тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни. О произошедшем «Звезде» сообщила его супруга Марьяна Анатольевна. Свою карьеру Лысенко начинал с должности внештатного корреспондента и ведущего молодежных программ на Центральном телевидении Госкомитета Совета министров СССР. Уже в 1968 году он устроился в Главную редакцию программ молодежи Центрального телевидения. С апреля 1987 года Лысенко стал руководить программой «Взгляд». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика