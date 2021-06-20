Тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни
В последнее время Анатолий Лысенко сильно болел.
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
Известный тележурналист Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни. О произошедшем «Звезде» сообщила его супруга Марьяна Анатольевна.
Свою карьеру Лысенко начинал с должности внештатного корреспондента и ведущего молодежных программ на Центральном телевидении Госкомитета Совета министров СССР.
Уже в 1968 году он устроился в Главную редакцию программ молодежи Центрального телевидения. С апреля 1987 года Лысенко стал руководить программой «Взгляд».