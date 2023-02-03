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Глава МИД Венгрии осадил посла США за вмешательство в дела страны

Анастасия Бобылева
07:33 03.02.2023
Ранее американский посол выразил раскритиковал позицию Венгрии по антироссийским санкциям.
Глава МИД Венгрии осадил посла США за вмешательство в дела страны
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявления американского посла Дэвида Прессмана, критикующего позицию Будапешта по антироссийским санкциям. Он попросил Прессмана не вмешиваться в дела другой страны.

«Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны - включая посла - думает о внутриполитических процессах в Венгрии», - цитирует его ATV.

Сийярто подчеркнул, что мнение посла США «абсолютно не интересно», так как это не относится к его работе. Дипломат должен помогать улучшать взаимоотношения между странами. Именно для этого Венгрия принимает послов, считает глава венгерского МИД.

Он вспомнил, что раньше государства отправляли «губернаторов и регентов», указывающих соседним странам, как выстраивать свою политику. Но это время, по словам Сийярто, прошло.

Ранее сообщалось, что Венгрия планирует наложить вето на возможные санкции ЕС в отношении ядерного сектора России. Премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что такие ограничительные меры еще больше увеличат инфляцию.

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