Армия Шойгу заявил, что ТОФ оперативно подготовится к боевым действиям в ходе внезапной проверки Министр обороны заметил, что Тихоокеанский флот должен будет выплонить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот оперативно подготовится к боевым действиям в ходе внезапной проверки. «В соответствии с врученными распоряжениями Генштаба, флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах», - заметил Шойгу. Глава российского оборонного ведомства также отметил, что в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота. Проверкой руководит главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика