Шойгу заявил, что ТОФ оперативно подготовится к боевым действиям в ходе внезапной проверки
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот оперативно подготовится к боевым действиям в ходе внезапной проверки.
«В соответствии с врученными распоряжениями Генштаба, флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах», - заметил Шойгу.
Глава российского оборонного ведомства также отметил, что в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота. Проверкой руководит главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.