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Шойгу заявил, что ТОФ оперативно подготовится к боевым действиям в ходе внезапной проверки

11:13 14.04.2023
Министр обороны заметил, что Тихоокеанский флот должен будет выплонить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах.
Шойгу заявил, что ТОФ оперативно подготовится к боевым действиям в ходе внезапной проверки
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот оперативно подготовится к боевым действиям в ходе внезапной проверки. 

«В соответствии с врученными распоряжениями Генштаба, флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах», - заметил Шойгу. 

Глава российского оборонного ведомства также отметил, что в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота. Проверкой руководит главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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