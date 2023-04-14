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В Генштабе сообщили, что силы постоянной готовности ТОФ будут развернуты в районы боевой подготовки

11:45 14.04.2023
Это будет второй этап внезапной проверки. Первым станет приведение флота в полную боевую готовность, а третьим - отработка учебно-боевых задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что силы постоянной готовности Тихоокеанского флота будут развернуты в рамках внезапной проверки.

«В ходе второго этапа после завершения приведения в боевую готовность обеспечить развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки», - заметил Герасимов на совещании в Москве.

Начальник Генштаба поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок ТОФ к применению оружия в рамках внезапной проверки.

Объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу. Она проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Руководит проверкой главком ВМФ Николай Евменов.

Флот поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. В ходе мероприятий запланированы ракетные пуски. К тренировкам привлекут дальнюю авиацию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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