Генштаб ВС РФ: в ходе проверки ТОФ на особый контроль возьмут боевую устойчивость стратегических АПЛ
В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота на особый контроль будет взята устойчивость стратегических атомных подлодок. Об этом заявил в ходе совещания начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«На втором этапе особое внимание необходимо обратить на своевременное развертывание корабельных сил в районы формирования группировок, а также наращивание сил боевого дежурства по ПВО. Отдельно взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости РПЛСН и готовности их к применению оружия», - заявил Герасимов.
Напомним, сегодня, 14 апреля, Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов