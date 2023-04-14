МО РФ показало стрельбу из АГС и вооружения БМП в тыловом районе спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны рассказало о применении российскими военными бронепоезда «Енисей» в тыловом районе специальной военной операции. Состав используется группировкой Центрального военного округа (ЦВО).

В описании к кадрам оборонного ведомства сказано, что военнослужащие проходят боевое слаживание и оттачивают мастерство стрельбы из автоматов Калашникова, гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок, автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и пулемета «Утес». Также БМП-2 ведут огонь из пушки и противотанковых комплексов «Корнет».​

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения специальной военной операции. На полигоне военнослужащих учат оказывать первую помощь получившим ранения.

Поезд предназначен для проведения инженерной разведки, подвоза материалов и сопровождения гуманитарных грузов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.