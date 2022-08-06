Армия Армия Армия

Разведать и опередить врага: кадры боевой работы бронепоезда «Енисей» в зоне СВО

05:01 06.08.2022
В свой профессиональный праздник - День Железнодорожных войск Российской Федерации - бронепоезд «Енисей» находится на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации, осуществляя техническую разведку и сопровождая гуманитарные грузы для жителей освобожденных населенный пунктов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В день празднования 171-ой годовщины с момента создания железнодорожных войск Минобороны России публикует кадры боевой работы уникального бронепоезда «Енисей». Данный бронепоезд используется группировкой Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Бронепоезд «Енисей» задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной сети и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо огневых средств для защиты подвижного состава, бронепоезд оснащен комплексами беспилотной авиации. В целях предотвращения нападения диверсионно-разведывательных групп и минирования железнодорожного полотна привлекается беспилотная авиация для воздушной разведки пути следования.

Также в свой профессиональный праздник на посту находятся и военные железнодорожники Восточного военного округа. Они завершают земляные работы на участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский Байкало-Амурской магистрали-2.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Более 400 единиц техники: как военные железнодорожники ЦВО реконструируют БАМ
05:02 Армия
Видео
Надежные белые «Уралы»: как РФ доставляет лекарства и продукты в Харьковскую область
05:00 Армия
Видео
Военные железнодорожники ВВО завершают земляные работы на одном из участков БАМ-2
02:10 В стране и мире
Полянский: РФ доставит международных экспертов к месту удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
01:28 В стране и мире
Минюст США заявил, что россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии
Популярное
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.