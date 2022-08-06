Армия Разведать и опередить врага: кадры боевой работы бронепоезда «Енисей» в зоне СВО В свой профессиональный праздник - День Железнодорожных войск Российской Федерации - бронепоезд «Енисей» находится на боевом дежурстве в зоне проведения спецоперации, осуществляя техническую разведку и сопровождая гуманитарные грузы для жителей освобожденных населенный пунктов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В день празднования 171-ой годовщины с момента создания железнодорожных войск Минобороны России публикует кадры боевой работы уникального бронепоезда «Енисей». Данный бронепоезд используется группировкой Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Бронепоезд «Енисей» задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной сети и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Помимо огневых средств для защиты подвижного состава, бронепоезд оснащен комплексами беспилотной авиации. В целях предотвращения нападения диверсионно-разведывательных групп и минирования железнодорожного полотна привлекается беспилотная авиация для воздушной разведки пути следования. Также в свой профессиональный праздник на посту находятся и военные железнодорожники Восточного военного округа. Они завершают земляные работы на участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский Байкало-Амурской магистрали-2. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика