Он указал, что в настоящее время госучреждения, здравоохранение и образование Украины содержатся из средств Европейского сообщества.

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В Венгрии считают, что на украинский режим Европой тратится много денежных средств - десятки миллиардов долларов. Данное заявление принадлежит премьер-министру Виктору Орбану. Он считает, что подобное положение дел не может продолжаться вечно.

Вместе с тем венгерский премьер назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Он добавил, что конфликт закончится вместе с финансированием ее странами Евросоюза и США. Он заявил это в эфире радио Kossuth, его слова приводит РИА Новости.

«Мы оплачиваем украинские пенсии, счета. Мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно», - сказал Орбан.

Говоря о Венгрии, Орбан добавил, что его страна также принимает участие в финансировании украинского государства. Это происходит посредством общих бюджетов в Евросоюзе. Но при всем этом, по словам Орбана, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.

«По сути, Украина в финансовом отношении - несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать», - добавил премьер-министр Венгрии.

Ранее лидер «желтых жилетов» рассказал о слабеющей поддержке Украины во Франции. Предводитель движения сообщил, что народ не понимает, почему Франция отдает миллионы евро Киеву, пока простые граждане с трудом решают свои повседневные проблемы. При этом еще в начале спецоперации жители Франции проявляли большую солидарность с беженцами из Украины, особенно с женщинами и детьми.