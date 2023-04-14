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МИД Венгрии заявил о важности российского сырья для интересов страны

Ирина Елагина
00:40 14.04.2023
Представитель венгерского МИД подтвердил важность поставок нефти и газа из России.
МИД Венгрии заявил о важности российского сырья для интересов страны
© Фото: Attila Volgyi XinHua Globallookpress
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Венгрия не намерена отказываться от поставок нефти и газа из России, как бы это не хотелось Украине и партнерам по ЕС. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Менцер назвал поставки российского сырья важными для венгерской экономики.

«Без российского сырья нельзя будет решить вопрос энергоснабжения, несмотря ни на какие усилия с нашей стороны», - приводит РИА Новости фрагмент выступления Менцера на дискуссионном клубе Фонда Лайоша Баттьяни.

Венгерский дипломат напомнил о приоритете национальных интересов во внутренней и внешней политике Будапешта.

«Мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских. И не будем разрушать Венгрию потому, что этого кто-то хочет», - подчеркнул Менцер.

Напомним, что на фоне антироссийских санкции и русофобских настроений на Западе Венгрия стоит особняком, сохраняя партнерские отношения с Москвой. Несмотря на критику со стороны Запада Венгрия продлила контракт с «Газпромом» и обсуждает перспективы строительства атомной электростанции «Пакш-2». Как ранее сообщалось, что 11 апреля по итогам переговоров в Москве был подписан российско-венгерский договор о возможных поставках газа сверх объемов долгосрочных контрактов.

Ранее глава венгерского МИД призвал международное сообщество к поиску дипломатических способов решения украинского кризиса и не усугублять ситуацию блокадой и санкциями.

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