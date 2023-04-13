Глава МИД РФ прибыл в Самарканд для переговоров по Афганистану

Планируется обсудить развитие экономической ситуации региона и реализацию проектов по транспорту и энергетике с участием афганской стороны.

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В этот час в узбекистанском Самарканде проходит встреча глав министерств иностранных дел «четверки» по Афганистану. Во встрече принимают участие главы МИД России, Ирана, Пакистана и Китая, а также Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Российский министр Сергей Лавров уже прибыл на данную встречу.

РИА Новости со ссылкой на МИД Узбекистана сообщало, что министры обсудят дальнейшие шаги по содействию афганскому политическому урегулированию, а вместе с тем стабилизацию гуманитарной и социально-экономической ситуации в Афганистане.

«С учетом сложной обстановки с безопасностью, ростом террористической активности и наркопроизводства в Афганистане особенно востребована координация контртеррористических и антинаркотических усилий стран региона. Отдельное внимание будет уделено динамике развития региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», - заявлял российский МИД.

Также приводится информация, что перед началом встречи министры Сергей Лавров, Цинь Ган и Хоссейн Амир Абдоллахиан, Раббани Кхар сделали совместную фотографию. Затем их встреча началась в закрытом для прессы формате.

Ранее отмечалось, что данные талибами* (представители организации, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) обещания при смене власти в Афганистане, не выполнены. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев сказал, что те гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.