В США заявили, что в этом году не ожидают переговоров о мире между РФ и Украиной

При этом американцы пообещали продолжить поддерживать Киев, «предоставляя ему технику и оружие, которые укрепят его позиции за столом переговоров».

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В американской прессе появилось мнение, что в 2023 году не стоит ждать российско-украинских переговоров. Указано, что к такому выводу пришло Разведывательное управление Минобороны США (DIA), основываясь на неких данных из документа, который ранее не разглашался.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», - приводит информацию The Washington Post.

Указано, что специалисты данного центра давали оценку, основываясь на «тщательном изучении США численности войск, вооружений и снаряжения каждой из сторон».

Также в материале приведен ответ официального представителя США, что решение о начале переговоров зависит от украинского главы Владимира Зеленского. При этом «американская администрация придерживается подхода невмешательства к посредничеству с начала конфликта».

При этом добавлено, что «США будут продолжать поддерживать Киев и предоставлять ему технику и оружие, которые укрепят его позиции за столом переговоров, когда бы этот день не наступил».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен исключил любые мирные переговоры Киева и Москвы. Он отметил, что они исключены на данном этапе.