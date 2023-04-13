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Якутские бойцы под Энергодаром показали, как сбивают с толку противника в радиоэфире

Виктория Косогляденко
Анастасия Бобылева
06:00 13.04.2023
Военнослужащие батальона, сформированного из якутов-добровольцев, общаются на родном языке. Отдают команды они тоже на якутском, поэтому, даже если разговор перехватят, противник ничего не поймет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Запорожье вот уже полгода стоит батальон, сформированный из якутов-добровольцев. Они служат вместе с бойцами ВДВ из Уссурийска в составе дальневосточной бригады. Задача этого подразделения - круговая оборона города Энергодара.

Как оказалось, якуты отличные воины - они и охотники, и рыбаки, и оленеводы. По словам бойца с позывным «Береза», солдатский быт для якутов во многом привычен. Охота и рыбалка для них не экзотика, а нормальная часть жизни.

Здесь нередко можно услышать чистую якутскую речь. Это лучше любых шифровок. Такой обмен данными никто не поймет, даже если разговор перехватят. Якутский батальон между собой старается именно так и общаться.

Командиры не против такого «национального колорита», ведь на слаженности батальона это сказывается только в лучшую сторону. Полное взаимопонимание, а значит и выполнение приказов будет четким и незамедлительным.

После объявленной тревоги лесополоса, которая до этого была на вид пустая, как будто оживает. Такое впечатление, что из-за каждого куста, из-за каждого дерева появляется автоматчик. За три-пять минут личный состав приходит в боевую готовность.

Военнослужащие быстро и бесшумно рассредоточиваются по позициям. Затем снова пропадают из поля зрения, как будто сливаются с местностью, но уже в готовности, с заряженным оружием.

Неприметно затаиться и внезапно атаковать в нужный момент - то, что они умеют делать очень хорошо. В отдаленных якутских поселках к суровым условиям привыкли.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры удара Т-72 по украинским боевикам в зоне СВО. Командует экипажем боевой машины Герой России Степан Белов.

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