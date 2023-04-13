Русские дома приостановят работу в нескольких европейских странах

Глава Россотрудничества отметил, что на данный момент организация ориентируется на приоритетные регионы: Азию, Африку и Латинскую Америку.

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Работа Русских домов приостановлена в Румынии, Словении, Словакии, Хорватии и Македонии. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что организация перебрасывает ресурсы в азиатские страны, Африку и Латинскую Америку.

Как передает РИА Новости слова главы Россотрудничества, приостановка работы русских домов делается на разных условиях. К примеру, по словам Примакова, где-то правительство страны заявляет о том, что прерывает межправительственное соглашение по деятельности культурных центров, а где-то связано с высылкой дипломатов, поскольку сотрудники организации обычно аккредитованы при посольстве.

«Нам приходится сворачивать работу. Если люди уехали, а новые визы не дают, то все это дело морозится», - сообщил глава Россотрудничества.

Примаков также отметил, что приоритетом для Россотрудничества теперь являются Азия, Африка и Латинская Америка.

Ранее Германия отказывала в визах сотрудникам Россотрудничества для поездки на мероприятие по русской культуре. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую выходку проявлением тенденциозной антироссийской политики Германии.