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Российские разведчики вскрыли вражеский опорник и пункт временной дислокации на Авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На Авдеевском направлении разведывательным подразделением 1-го армейского корпуса с применением БПЛА выявлены пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ. Ударами авиации ВКС России цели были уничтожены», - заметил Бигма.

Иван Бигма рассказал и о боевых действия в районе Марьинки. Там мотострелки ЮВО при поддержке артиллерии уничтожили три опорных пункта противника. При этом безвозвратные потери неприятеля составили до 10 человек.

А начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о том, как украинские боевики разбежались по лесу в результате удара российской артиллерии.

«Расчеты БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой бронированной техники 66-й мехбригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве», - заявил Савчук.

Также, по его словам, на Червоно-Дибровском участке было вскрыто перемещение украинского взвода на боевой бронированной технике и местоположение личного состава и техники 95-й десантно-штурмовой бригады.

На эти цели налетела армейская и штурмовая авиация группировки «Центр». Результатом стали потери противника - как в технике, так и в личном составе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.