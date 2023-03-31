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На Авдеевском направлении был вскрыт и уничтожен вражеский пункт временной дислокации

12:07 31.03.2023
Цели были уничтожены ударами авиации ВКС России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские разведчики вскрыли вражеский опорник и пункт временной дислокации на Авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. 

«На Авдеевском направлении разведывательным подразделением 1-го армейского корпуса с применением БПЛА выявлены пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ. Ударами авиации ВКС России цели были уничтожены», - заметил Бигма.

Иван Бигма рассказал и о боевых действия в районе Марьинки. Там мотострелки ЮВО при поддержке артиллерии уничтожили три опорных пункта противника. При этом безвозвратные потери неприятеля составили до 10 человек. 

А начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о том, как украинские боевики разбежались по лесу в результате удара российской артиллерии. 

«Расчеты БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Центр" вскрыли скопление пехоты и боевой бронированной техники 66-й мехбригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве», - заявил Савчук. 

Также, по его словам, на Червоно-Дибровском участке было вскрыто перемещение украинского взвода на боевой бронированной технике и местоположение личного состава и техники 95-й десантно-штурмовой бригады.

На эти цели налетела армейская и штурмовая авиация группировки «Центр». Результатом стали потери противника - как в технике, так и в личном составе.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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