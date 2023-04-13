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Российские артиллеристы ударили по противнику из миномета «Василек»

07:45 13.04.2023
Орудие способно выпускать до 120 мин в минуту и вести огонь по настильной траектории.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчет автоматического 82-мм миномета 2Б9 «Василек» ЮВО отработал удары по противнику в зоне спецоперации. Кадры боевой работы российских минометчиков опубликовало Министерство обороны Рф.

«Василек» уничтожает огневые точки и позиции украинских боевиков, поражает пехоту противника как на открытой местности, так и в укрытиях. Обнаружить цель и узнать ее координаты помогают беспилотники.

Оператор БПЛА поднимает квадрокоптер в воздух и отправляет его к позициям противника. Координаты оперативно передаются наводчику миномета, после чего расчет открывает огонь. 82-мм автоматический миномет способен выпускать до 120 мин в минуту, а также вести огонь по настильной траектории.

Ранее российские артиллеристы показали, как работают российские самоходные артиллерийские установки «Малка». Бойцы также отметили, что орудие очень эффективно и работает на десятки километров вокруг.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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