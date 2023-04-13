Вильфанд рассказал, какой будет погода на Пасху в Москве

По данным синоптиков, на праздник Воскресения в столице будет тепло и солнечно.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Погода в Москве и Подмосковье в Светлое Воскресение порадует солнцем и теплом. Метеопрогнозом на праздник Пасхи поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье будет холодная ночь - от 0 до минус 4 градусов, но днем температура начнет повышаться, будет плюс 10-15 градусов», - отметил Вильфанд.

Синоптик рассказал, что сейчас в Москве аномально тепло, а к Пасхе погода вернется к привычным для середины апреля значениям с небольшим ночными заморозками и дневной температурой в пределах 7-9 градусов. Но на Светлой неделе воздух прогреется до 12-18 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве похолодает к Пасхе, но по-мнению Вильфанда все равно будет хорошая весенняя погода.