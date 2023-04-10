Вильфанд заявил, что в Москве похолодает к Пасхе

В столице станет прохладнее, но все равно, по мнению эксперта, «это тоже хорошая весенняя погода».

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Существенное похолодание ожидается в Москве к Пасхальной ночи. Прогнозом погоды на рабочую неделю и предстоящий праздник поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По информации синоптиков, в течение пяти дней с 10 по 14 апреля в Москве будет очень тепло. Столбик термометра поднимется до отметки 15-18 градусов выше ноля и достигнет максимума в среду 12 апреля. После чего начнется понижение температуры воздуха с существенным похолоданием к субботе.

«Понижение заметное - на 5-6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Вильфанд отметил, что столь теплая погода более характерна для мая, а после 15 апреля она вернется в привычное русло. Несмотря на похолодание существенных осадков не ожидается.

Ранее Вильфанд прогнозировал прохладное начало апреля и не советовал москвичам менять зимнюю резину на летнюю до 10 апреля.