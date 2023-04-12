Опубликованы кадры удара Т-72 по украинским боевикам в зоне СВО

Герой России Степан Белов рассказал о своей боевой работе в зоне СВО. Вместе со своим экипажем он подбил около двух десятков вражеских танков, БМП и БТР.

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На закрытой огневой позиции в зоне СВО находится танк Т-72 группировки «Отважных» Центрального военного округа. Он прячется в лесопосадке и ведет огонь по украинским националистам.

Огонь ведется по целям, которые давно приметили наши операторы БПЛА. Это взводный опорный пункт, блиндажи, окопы, склад боеприпасов. Находятся они в 4-5 км отсюда. До недавнего времени противник ощущал себя свободно и ходил в полный рост, но сейчас все изменилось.

С беспилотника фиксируется успешное поражение целей. Над лесом поднимается дымок от прилета снарядов. У украинских боевиков точно есть потери.

Командует экипажем боевой машины Герой России Степан Белов. Он воюет с первого дня спецоперации.

На счету Степана Белова и его экипажа два десятка подбитых вражеских танков, БМП и БТР, а также легкая техника. На этих кадрах танкисты уничтожают, удирающий вдалеке вражеский пикап.

В танковом батальоне с нетерпением ждут встречи с «натовскими» танками Leopard. Говорят, что их товарищи на других направлениях уже получили успешный боевой опыт против этих танков.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Лапика.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские военнослужащие готовятся к борьбе с танками Abrams и Leopard 2, поставляемых Украине Западом.