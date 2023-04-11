Рядовой Артем Шариков заменил раненого командира и отразил атаку боевиков

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Ефрейтор Данил Ивлев, стрелок

Стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Данил Ивлев входит в состав штурмового отряда, выполняющего боевые задачи по штурму опорных пунктов националистов в процессе продвижения наших войск вглубь обороны противника в зоне СВО.

Во время одной из таких операций на важном направлении наступления российских войск штурмовая группа столкнулась с отборными подразделениями украинских боевиков, усиленных бронетехникой и артиллерией. Противник обосновался в лесу, оборудовал укрепления с глубоко эшелонированной системой обороны, минно-взрывными заграждениями и долговременными огневыми точками. Штурмовому отряду, в составе которого действовал Данил, предстояло взять этот укрепрайон.

Наши бойцы провели разведку местности, незаметно подобрались к позициям противника и обезвредили минные заграждения. Данил Ивлев лично уничтожил двух вражеских наблюдателей. Затем штурмовая группа проделала скрытный маневр во фланг украинских боевиков.

Ефрейтор Ивлев мгновенно оценил ситуацию и тут же передал координаты средств поражения противника артиллерийскому подразделению. Эта информация помогла точным ударам нашей артиллерии: были уничтожены две долговременные огневые точки противника.

Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону боевиков. Российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения боевиков с подготовленных огневых позиций.

Штурмовой отряд справился с поставленной задачей, что позволило перейти в успешное наступление второму эшелону наших подразделений и полностью взять под контроль укрепленную лесополосу.