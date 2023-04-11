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Рядовой Артем Шариков заменил раненого командира и отразил атаку боевиков

00:13 11.04.2023
Боец заметил, что вражеские танки пытаются обойти наши позиции с фланга, передал координаты в штаб, что позволило сорвать замысел противника. А ефрейтор Ивлев при штурме укрепрайона лично уничтожил двух вражеских наблюдателей.
Рядовой Артем Шариков заменил раненого командира и отразил атаку боевиков
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации продолжает летопись подвигов российских военнослужащих в зоне специальной операции.

© Минобороны России

Ефрейтор Данил Ивлев, стрелок

Стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Данил Ивлев входит в состав штурмового отряда, выполняющего боевые задачи по штурму опорных пунктов националистов в процессе продвижения наших войск вглубь обороны противника в зоне СВО.

Во время одной из таких операций на важном направлении наступления российских войск штурмовая группа столкнулась с отборными подразделениями украинских боевиков, усиленных бронетехникой и артиллерией. Противник обосновался в лесу, оборудовал укрепления с глубоко эшелонированной системой обороны, минно-взрывными заграждениями и долговременными огневыми точками. Штурмовому отряду, в составе которого действовал Данил, предстояло взять этот укрепрайон.

Наши бойцы провели разведку местности, незаметно подобрались к позициям противника и обезвредили минные заграждения. Данил Ивлев лично уничтожил двух вражеских наблюдателей. Затем штурмовая группа проделала скрытный маневр во фланг украинских боевиков.

Ефрейтор Ивлев мгновенно оценил ситуацию и тут же передал координаты средств поражения противника артиллерийскому подразделению. Эта информация помогла точным ударам нашей артиллерии: были уничтожены две долговременные огневые точки противника.

Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону боевиков. Российский отряд вышел на рубеж атаки и выбил подразделения боевиков с подготовленных огневых позиций.

Штурмовой отряд справился с поставленной задачей, что позволило перейти в успешное наступление второму эшелону наших подразделений и полностью взять под контроль укрепленную лесополосу.

© Минобороны России

Гвардии рядовой Артем Шариков

Гвардии рядовой Артем Шариков показал себя героем при обороне населенного пункта, который освободили от украинских националистов, но боевики предприняли попытку реванша.

Во время боя Артем с помощью БПЛА обнаружил подразделение противника в составе пяти БМП, трех танка и порядка 20 боевиков, решивших обойти поселок с фланга. Артем передал координаты в вышестоящий штаб, что позволило вовремя нанести удар и сорвать тайный замысел противника.
Боевики понесли большие потери, но, дождавшись подкрепления, вновь ринулись в атаку, чтобы вернуть поселок под свой контроль. Во время обороны командир отделения был ранен.

Артем быстро оценил складывающуюся обстановку и, опережая замысел противника, принял командование отделением на себя. Он лично управлял огнем своего отделения, парализовал действия врага и тем самым отразил атаку националистов на своем направлении.

Ранее сообщалось, как рядовой Ильясов вовремя заметил дрон-гранатометчик и из автомата АК-47 сбил беспилотник и предотвратил сброс снаряда на наши позиции.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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