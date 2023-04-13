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Антонов заявил, что посольству РФ запретили возлагать венки к обелиску памяти в США

Анастасия Бобылева
23:50 13.04.2023
Как отметил дипломат Антонов, в прошлом году российскому посольству также отказали в разрешении.
Антонов заявил, что посольству РФ запретили возлагать венки к обелиску памяти в США
© Фото: Yin Bogu Xinhua Globallookpress
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Российскому посольству отказали в разрешении возложить венки к обелиску памяти советских и американских солдат в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В прошлом году нам отказали, в этом году нам отказали так же. Мы не можем возложить цветы, венки к обелиску памяти советских и американских солдат», - цитирует его ТАСС.

Ранее Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции. По его мнению, эти ограничения являются «судорожными попытками Вашингтона наказать Россию».

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